Лидер Консервативной партии Великобритании ушел в отставку
Председатель Консервативной партии Великобритании Патрик Маклохлин подал в отставку. На этой должности его заменит экс-министр по делам миграции Брэндон Льюс, сообщили в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй.
«Я принял такое решение… Благодарю премьер-министра за возможность работать», - заявил Маклохлин, покидая резиденцию премьера на Даунинг-стрит, где проходит совещание, посвященное обновлению состава правительства.
Заменивший Маклохлина в качестве лидера консерваторов Льюис становится министром без портфеля.
«Королева была рада одобрить назначение депутата Брэндона Льюиса на должность министра без портфеля. Он также стал председателем Консервативной партии», - цитирует канцелярию Мэй телеканал Sky News.
Ранее Мэй анонсировала кадровые перестановки в британском правительстве, которые, как ожидается, придадут работе кабмина новый импульс. При этом ключевые министры — главы МИД, Минобороны и Минфина — скорее всего сохранят свои должности.