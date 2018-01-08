Лидер Консервативной партии Великобритании ушел в отставку

8 Янв. 2018 2018-01-08T17:22:09+03:00

Новым лидером британских консерваторов стал экс-министр по делам миграции Брэндон Льюис. Фото: twitter.com/Number10gov

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Председатель Консервативной партии Великобритании Патрик Маклохлин подал в отставку. На этой должности его заменит экс-министр по делам миграции Брэндон Льюс, сообщили в канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй.

«Я принял такое решение… Благодарю премьер-министра за возможность работать», - заявил Маклохлин, покидая резиденцию премьера на Даунинг-стрит, где проходит совещание, посвященное обновлению состава правительства.

Заменивший Маклохлина в качестве лидера консерваторов Льюис становится министром без портфеля.

«Королева была рада одобрить назначение депутата Брэндона Льюиса на должность министра без портфеля. Он также стал председателем Консервативной партии», - цитирует канцелярию Мэй телеканал Sky News.

Ранее Мэй анонсировала кадровые перестановки в британском правительстве, которые, как ожидается, придадут работе кабмина новый импульс. При этом ключевые министры — главы МИД, Минобороны и Минфина — скорее всего сохранят свои должности.