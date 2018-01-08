Избирательный фонд Путина полностью сформирован

8 Янв. 2018 2018-01-08T19:43:18+03:00

Действующий президент России и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин Фото: REUTERS

Об этом заявила уполномоченный кандидата по финансовым вопросам Наталья Орлова

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Представители действующего президента России и кандидата на выборах 2018 года Владимира Путина сообщили, что избирательный фонд российского лидера полностью сформирован.

«Избирательный фонд нашего кандидата полностью сформирован», - сказала уполномоченный кандидата по финансовым вопросам Наталья Орлова.

Также она отметила, что деньги продолжают поступать до сих пор. Однако все средства, поступившие сверх лимита, установленного законом «О выборах президента РФ» (400 миллионов рублей), будут возвращены отправителям.

«Мы искренне благодарны всем, кто хочет внести свой вклад в избирательную кампанию кандидата в президенты России Владимира Путина», - заявила Орлова ТАСС. При этом она призвала использовать другие возможности для поддержки нынешнего президента.

Напомним, ранее в ЦИК России сообщили, что в избирательный фонд Путина уже поступило 400 миллионов рублей: как следует из обнародованного отчета, средства внесли региональные фонды и партия «Единая Россия».