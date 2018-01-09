СМИ: SpaceX могла не вывести секретный спутник Zuma на расчетную орбиту

9 Янв. 2018 2018-01-09T07:34:00+03:00

Утверждается, что космический аппарат не смог вовремя отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9

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Секретный американский спутник Zuma мог не достичь расчетной орбиты и разбиться при падении в океан. Утверждается, что космический аппарат не смог вовремя отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на должностных лиц, запущенный в воскресенье с мыса Канаверал спутник не достиг расчетной орбиты и разрушился либо в космосе, либо при падении в океан. Вооруженные силы США исходят из того, что аппарат был утерян.

Источники агентства уточняют, что возможная причина неисправности пока не установлена, однако это не было результатом диверсии или злого умысла.

В SpaceX итоги воскресного запуска никак не комментируют, отмечая лишь что ракета Falcon 9 функционировала нормально. Представители ответственной за запуск компании Northrop Grumman также отказались прояснить ситуацию.

Информация о назначении спутника под кодовым названием Zuma не разглашается, как это часто бывает в случае вывода в космос секретных аппаратов.