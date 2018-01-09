Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации

9 Янв. 2018 2018-01-09T07:57:12+03:00

Ранее в приграничном пункте Пханмунджом начались переговоры по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР

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В ходе переговоров в пункте Пханмунджон Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации полуострова. Об этом сообщают местные СМИ.

Также по данным агентства Ренхап, Сеул предложил Пхеньяну провести встречу семей, разделенных после войны 1950-1953 годов. Мероприятие планируется приурочить к празднованию лунного Нового года, которое состоится 16 февраля.

В свою очередь, Северная Корея выразила желание направить на Олимпиаду в Пхенчхане помимо спортсменов делегацию из высокопоставленных должностных лиц и представителей национального олимпийского комитета. Кроме того, КНДР предложила послать на Игры группу болельщиков, музыкантов, журналистов и участников показательных выступлений «тхэквондо».

Ранее в пункте Пханманджон демилитаризованной зоны начался первый раунд переговоров по нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом. Контакты между двумя странами возобновлены впервые после декабря 2015 года.