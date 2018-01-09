Начались переговоры делегаций Южной Кореи и КНДР

9 Янв. 2018 2018-01-09T04:46:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В демилитаризованной зоне в пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи начались переговоры между представителями двух стран. Делегация КНДР пересекла военно-демаркационную линию.

Встреча будет проходить на министерском уровне в так называемом "Доме мира". Пхеньян представляют пятеро делегатов во главе с председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном. От Сеула прибыл министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Участники переговоров обсудят пути улучшения отношений между странами, а также возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, пишет агентство Yonhap.

Напомним, 5 января стало известно, что власти Северной Кореи согласились провести встречу на высоком уровне с представителями правительства Республики Корея.До этого глава КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам КНДР сообщил о намерении отправить свою национальную сборную на Олимпиаду-2018.