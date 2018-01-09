КНДР готова отправить на Олимпиаду в Пхенчхане высокопоставленную делегацию
КНДР заявила о готовности отправить на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане не только спортсменов, но и группу болельщиков, репортеров и музыкантов. Кроме того, в состав делегации могут войти высокопоставленные должностные лица и члены национального олимпийского комитета.
«Северокорейская сторона предложила направить свою делегацию из членов Национального олимпийского комитета, спортсменов, болельщиков, демонстрационную команду по тхэквондо и репортеров на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане», - цитирует агентство Франс-пресс южнокорейского министра по объединению Чхун Хэ Сун.
Ранее в пограничном пункте Пханмунджон в демилитаризованной зоне начался первый раунд переговоров по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном.
«Реки и горы покрыты снегом и льдом, но было бы не преувеличением сказать, что межкорейские отношения еще более заморожены», - отметил глава делегации КНДР Ли Сон Гвон в начале переговоров.
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