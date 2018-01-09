2018-01-09T09:47:53+03:00
В мире

КНДР готова отправить на Олимпиаду в Пхенчхане высокопоставленную делегацию

Помимо спортсменов, Пхеньян намерен послать в Южную Корею группу болельщиков, музыкантов и демонстрационную команду по тхэквондо
Денис СУХОВ
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КНДР готова отправить на Олимпиаду в Пхенчхане высокопоставленную делегациюКНДР готова отправить на Олимпиаду в Пхенчхане высокопоставленную делегациюФото: REUTERS
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КНДР заявила о готовности отправить на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане не только спортсменов, но и группу болельщиков, репортеров и музыкантов. Кроме того, в состав делегации могут войти высокопоставленные должностные лица и члены национального олимпийского комитета.

«Северокорейская сторона предложила направить свою делегацию из членов Национального олимпийского комитета, спортсменов, болельщиков, демонстрационную команду по тхэквондо и репортеров на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане», - цитирует агентство Франс-пресс южнокорейского министра по объединению Чхун Хэ Сун.

Ранее в пограничном пункте Пханмунджон в демилитаризованной зоне начался первый раунд переговоров по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном.

«Реки и горы покрыты снегом и льдом, но было бы не преувеличением сказать, что межкорейские отношения еще более заморожены», - отметил глава делегации КНДР Ли Сон Гвон в начале переговоров.

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