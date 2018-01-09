9 Янв. 2018 2018-01-09T12:48:16+03:00

В Сеуле допускают смягчение санкций против КНДР на время проведения Олимпиады-2018 Фото: REUTERS

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Сеул допускает временное смягчение санкций против КНДР на время проведения зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В частности, речь может идти об отмене персонального запрета на въезд для некоторых официальных лиц.

Ограничения могут быть сняты для обеспечения участия представителей Пхеньяна в олимпийской делегации.

«Сеул в этих целях может рассмотреть возможность соответствующих шагов совместно с Советом Безопасности ООН и другими заинтересованными государствами», - заявил представитель южнокорейского МИД Но Гю Док.

В ходе состоявшихся во вторник переговоров по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном, КНДР заявила о готовности отправить на ОИ-2018 не только спортсменов, но и болельщиков, музыкантов, танцоров и высокопоставленных должностных лиц.

В свою очередь южнокорейская сторона предложила объединить делегации двух стран и вместе пройти во время церемонии открытия и закрытия Игр.