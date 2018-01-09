9 Янв. 2018 2018-01-09T13:57:56+03:00

Южная Корея и КНДР договорились восстановить линию экстренной связи между военными двух стран Фото: REUTERS

Ранее в приграничном пункте Пханмунджом прошел первый раунд переговоров по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном

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Южная Корея и КНДР договорились восстановить линию экстренной связи для предотвращения инцидентов между военными двух стран. Об этом сообщил заместитель министра объединения РК Чун Хэ Сона.

КНДР уже завершила все необходимые технические работы для запуска линии, полноценную работу она начнет с 10 января. Об этом представители Пхеньяна проинформировали южнокорейскую сторону в ходе переговоров в пограничном пункте Пханмунджон.

Работу линии экстренной связи приостановили по инициативе северокорейской стороны в ответ на решение Сеула о закрытии совместной экономической зоны Кэсон. Работа последней была прекращена после очередного ядерного испытания КНДР.

Ранее в приграничном пункте Пханмунджон в демилитаризованной зоне прошел первый раунд переговоров по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном. Главной темой консультаций стало возможное прибытие северокорейской делегации на зимние олимпийские Игры в Пхенчхане.