Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на премию BAFTA

9 Янв. 2018 2018-01-09T14:16:36+03:00

Российская кинокартина поборется за награду еще с четырьмя претендентами

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Кинолента российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" поборется за премию премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

На эту же награду номинированы еще четыре картины. Это "Служанка" корейского режиссера Пак Чхан Ука, нидерландская картина "Она" Пола Верховена, "Коммивояжер" от иранца Асгара Фархади, а также экранизация автобиографической повести Лун Ун "Сначала они убили моего отца" Анджелины Джоли. Об этом сообщается на сайте BAFTA.

Напомним, что ранее фильм "Нелюбовь" был выдвинут на "Оскар" в той же номинации, а также успел побороться за "Золотой глобус", но, к сожалению, безуспешно.

В мае кинокартина, рассказывающая о переживающей развод семье из Москвы, удостоилась приза жюри 70-го Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. Также фильм завоевал Гран-при на международном фестивале в Мюнхене, главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля и призы Европейской киноакадемии.