Компьютеры пользователей Windows перестали включаться после обновления

9 Янв. 2018 2018-01-09T18:46:56+03:00

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В техподдержку Microsoft начали поступать многочисленные жалобы после того, как было выпущено обновление Windows для устранения уязвимостей Spectre и Meltdown. Компьютеры на базе процессоров AMD после установки патча просто перестали включаться.

"Проведенное исследование показало, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки методов смягчения последствий уязвимости Spectre и Meltdown", - передает The Verge со ссылкой на пресс-службу.

В компании уже приостановили распространение обновлений и работают над устранением сбоев в системе. В скором времени пользователям пострадавших устройств будет разослано новое обновление.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили критические уязвимости во всех процессорах Intel, выпущенных за последние десять лет. Одна из них (Spectre) касается также чипов производства AMD и ARM.

Ранее Microsoft пообещал выпустить свой патч для решения проблемы.