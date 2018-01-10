Смерть Михаила Державина: Артист скончался в один день с коллегой по «Кабачку «13 стульев» Романом Ткачуком

10 Янв. 2018 2018-01-10T13:41:43+03:00

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Смерть Народного артиста России Михаила Державина наступила 10 января. По иронии судьбы в этот же день в 1994 году скончался его коллега по «Кабачку «13 стульев», советский актер театра и кино Роман Ткачук.

Роман Ткачук дебютировал в кино в 1956 году, однако наибольшую славу актеру принесла роль пана Владека в телесериале «Кабачок «13 стульев», за которую в 1976 году он был удостоен звания Заслуженного деятеля культуры Польши.

В 1993 году жена Романа Ткачука серьезно заболела и умерла спустя год, в ночь на 10 января. Актер пережил супругу всего на несколько часов. Они были похоронены вместе на Долгопрудненском кладбище в Московской области.

Напомним, Михаил Державин исполнял в «Кабачке» роль ведущего. В своих интервью он характеризовал телепередачу как первую по-настоящему народную. Артист ушел из жизни 10 января 2018 года в возрасте 81 года.Смерть наступила в одной из московских больниц после тяжелой и продолжительной болезни.