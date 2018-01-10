Похороны Михаила Державина пройдут на Новодевичьем кладбище

10 Янв. 2018 2018-01-10T14:09:40+03:00

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Народного артиста России Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По просьбе родственников, а также ходатайству руководства Театра сатиры принято решение о захоронении Михаила Державина на Новодевичьем кладбище», - написал столичный градоначальник на своей странице в микроблоге Твиттер.

Дата похорон Державина будет объявлена позже.

Прощание с артистом и гражданская панихида состоятся 15 января в московском Театре сатиры, где Державин работал с 1968 года.

Державин скончался в больнице 10 января после продолжительной и тяжелой болезни. Как сообщила «Комсомольской правде» его супруга Роксана Бабаян, артист был госпитализирован в начале декабря прошлого года.

На счету Державина десятки ролей в различных спектаклях и кинофильмах, среди которых «Зимний вечер в Гаграх», «Трое в лодке, не считая собаки», «Старые клячи».