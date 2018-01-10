Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам

10 Янв. 2018 2018-01-10T21:01:26+03:00

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В среду Госдума отклонила в первом чтении законопроект о предоставлении социальной помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. В правительстве такое решение объяснили отсутствие источников финансирования данной инициативы, реализация которой обойдется в 1,56 трлн рублей.

Между тем, документ входил в число проектов, предлагаемых к первоочередному рассмотрению во время весенней сессии.

Он предусматривал введение ежемесячной социальной выплаты из федерального бюджета, которая бы вносилась на специальную электронную карту. При этом, рассчитывать на такую помощь могли бы граждане, "доход которых ниже величины прожиточного минимума". Перечень доступных к приобретению продуктов, лекарственных препаратов, других товаров и услуг определяло бы правительство, передает ТАСС.

Напомним, что сейчас доходы ниже установленного прожиточного минимума имеют почти 20 млн россиян или около 13% населения.