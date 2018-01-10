2018-01-10T21:01:26+03:00
Общество

Госдума отклонила законопроект о предоставлении помощи беднякам

Причиной такого решения стало отсутствие источников для финансирование инициативы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Почти 20 млн россиян живут за чертой бедностиПочти 20 млн россиян живут за чертой бедностиФото: Евгения ГУСЕВА
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В среду Госдума отклонила в первом чтении законопроект о предоставлении социальной помощи россиянам, находящимся за чертой бедности. В правительстве такое решение объяснили отсутствие источников финансирования данной инициативы, реализация которой обойдется в 1,56 трлн рублей.

Между тем, документ входил в число проектов, предлагаемых к первоочередному рассмотрению во время весенней сессии.

Он предусматривал введение ежемесячной социальной выплаты из федерального бюджета, которая бы вносилась на специальную электронную карту. При этом, рассчитывать на такую помощь могли бы граждане, "доход которых ниже величины прожиточного минимума". Перечень доступных к приобретению продуктов, лекарственных препаратов, других товаров и услуг определяло бы правительство, передает ТАСС.

Напомним, что сейчас доходы ниже установленного прожиточного минимума имеют почти 20 млн россиян или около 13% населения.

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