Польша заявила, будто Ту-154 с президентом Качиньским погиб из-за взрывов на борту

10 Янв. 2018 2018-01-10T23:43:16+03:00

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Польская комиссия по расследованию катастрофы президентского Ту-154 над Смоленском заявила о несогласии с результатами предыдущих экспертиз. Напомним, трагедия с правительственным лайнером произошла при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана 10 апреля 2010 года; тогда погиб президент Польши Лех Качиньский, депутаты Сейма, высшие офицеры вооруженных сил — всего 96 человек. После длительного расследования Межгосударственный авиационный комитет (действует в странах СНГ с 1991 года) вынес вердикт, согласно которому причиной трагедии являлась ошибка пилотов, возможно, вызванная требованием высокопоставленных пассажиров во что бы то ни стало поскорее приземлиться (польская делегация направлялась на траурные мероприятия, чтобы почтить память своих соотечественников, расстрелянных под Катынью в годы Второй мировой войны). Кстати, первая польская по изучению инцидента пришла к схожим выводам.

Однако многие политики Третьей Речи Посполитой с этим не согласилась, выдвигая за прошедшие годы самые конспирологические версии (разумеется, с антироссийским подтекстом). И сейчас новая польская комиссия по расследованию инцидента заявила, что причиной падения крылатой машины стала «серия взрывов» на борту.

Такие выводы сделаны на основе доклада западного авиационного эксперта Фрэнка Тэйлора. Судя по профилю в одной из закрытых социальных сетей, господин Тэйлор — реальный авиационный эксперт с 44-летним стажем в отрасли; в то же время его деятельность по большей части протекала в Великобритании; таким образом, выглядит маловероятным, что он может на достаточном уровне разбираться в конструктивных и эксплуатационных особенностях главного действующего лица трагедии — советского лайнера Ту-154М, выпущенного в 1990 году.

В то же время позицию российской стороны исчерпывающе изложил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос польского журналиста во время своей пресс-конференции ещё 14 декабря прошлого года:

— Если на борту были взрывы, самолёт откуда взлетел? Из Москвы или Варшавы? Значит, там их и положили… Ищите у себя тогда. Наконец, [главное]. Не было там никаких взрывов. Это же изучено экспертами и с польской стороны, и с российской. Изучено самым внимательным образом всё происходящее внутри салона самолёта, когда в кабину вошёл некто, пилот ему говорит: «Садиться нельзя». А тот ему отвечает: «Нет, я не пойду ему даже об этом докладывать». Ему — кому? Президенту, видимо. «Садись». Вот и сели, — прокомментировал российский лидер.

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА ТРАГЕДИИ

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