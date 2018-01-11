Бывшая порноактриса Тила Текила молилась о смерти своих экс-коллег

11 Янв. 2018 2018-01-11T15:37:52+03:00

По мнению певицы, звезды фильмов для взрослых неожиданно начали умирать из-за того, что Бог наконец-то услышал ее

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Певица и бывшая порнозвезда Тила Текила объяснила череду смертей молодых актрис фильмов для взрослых тем, что Бог наконец-то услышал ее молитвы. Так, американка прокомментировала новость о том, что в Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю Оливию Нову, которая работала в этой индустрии.

По словам Текилы, в ближайшее время на порно-отрасль обрушится еще больше неизлечимых заболеваний и трагических инцидентов, поэтому всем ее сотрудникам нужно как можно скорее оставить свою работу.

"Не говорите потом, что я вас всех не предупреждала! Предлагаю всем сотрудникам порно-индустрии покаяться в ваших грехах ради спасения! Ибо расплата за грех - смерть", - написала бывшая порнозвезда у себя в Facebook.

Она подчеркнула, что "час траура уже наступил" и те, кто сейчас смеются, "позже будут скорбеть".

Отметим, что за последние три месяца, кроме Оливии, неожиданно скончались еще три актрисы фильмов для взрослых - 31-летняя Юризан Белтран, 23-летняя Аугуст Эймс и 35-летняя Шайла Стайлз.