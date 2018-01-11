2018-01-11T16:09:38+03:00
Политика

Виталий Кличко сходил в отпуск 12 раз за год

Мэр Киева отсутствовал на рабочем месте почти треть года
Екатерина БОЛГОВА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: REUTERS
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За 2017 год мэр Киева Виталий Кличко сходил в отпуск двенадцать раз.

Как сообщает украинская газета «Вести», столичный градоначальник отсутствовал на рабочем месте почти треть года, будучи в отпусках и командировках.

Согласно распоряжениям Киевской городской государственной администрации, с 1 января по 31 декабря прошлого года мэра не было на работе в общей сложности 97 дней.

Из них он был в отпуске в общей сложности 47 дней, взяв его 12 раз за год. Отмечается, что 34 дня - это плановый отпуск мэра, а 13 дней отдыха были взяты Кличко за свой счет.

Еще 50 дней мэр украинской столицы провел в командировках.

По данным издания, в 2016 году Виталий Кличко находился вне рабочего места на 5 дней больше. Из 102 дней отсутствия он провел 50 дней в командировках, а 52 дня отдыхал.

Напомним, ранее пользователи соцсетей уличили Кличко в плохом знании украинского языка. Выступая перед киевлянами на Софийской площади, он неправильно произнес по-украински словосочетание "звездное небо".

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