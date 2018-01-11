Путин в гостях у "Комсомолки" поздравил работников СМИ с Днем печати

11 Янв. 2018 2018-01-11T19:59:54+03:00

Этот визит Путина в нашу редакцию стал уже четвертым по счету Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Президент России Владимир Путин поздравил работников средств массовых информации с Днем печати. Сейчас глава государства находится в редакции "Комсомольской правды", где общается с руководством крупнейших изданий страны.

Напомним, что в декабре во время ежегодной Большой пресс-конференции корреспондент нашей газеты Александр Гамов попросил президента приехать в гости в редакцию, и результат не заставил себя ждать.

Сейчас в Голубом зале, где обычно журналисты и редакторы "КП" собираются на ежедневные планерки, глава государства общается с редакторами. Ожидается, что в ходе беседы будет затронута такая тема, как состояние современных газет и журналов. Также президент ознакомится с работой издательского дома "Комсомольская правда".

Этот визит Путина в нашу редакцию стал уже четвертым по счету. Первый раз политик посетил "КП" еще в 1999 году, второй - в 2000, а последний визит состоялся в мае 2005 года.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

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