2018-01-11T20:42:09+03:00
Политика

Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам

Президент отметил, что «никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела».
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборамПутин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На встрече с руководителями СМИ в редакции «КП» Владимир Путин отметил, что США сами выдают себя своим попечительством, комментируя ход избирательной кампании в России. Так президент ответил на вопрос о заявлении Госдепартамента США, выразившего обеспокоенность отказом ЦИК зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента РФ.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Видимо, это говорит о предпочтениях американской администрации, о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали" - отметил Путин.

Глава государства напомнил американским коллегам, что «никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические дела». Президент особо подчеркнул, что любые нарушения закона в ходе избирательной кампании недопустимы.

Визит Путина в редакцию "КП" стал уже четвертым по счету.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны

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