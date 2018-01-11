Путин прокомментировал заявление Госдепа о недопуске Навального к выборам
На встрече с руководителями СМИ в редакции «КП» Владимир Путин отметил, что США сами выдают себя своим попечительством, комментируя ход избирательной кампании в России. Так президент ответил на вопрос о заявлении Госдепартамента США, выразившего обеспокоенность отказом ЦИК зарегистрировать Навального кандидатом на выборах президента РФ.
«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Видимо, это говорит о предпочтениях американской администрации, о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали" - отметил Путин.
Глава государства напомнил американским коллегам, что «никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические дела». Президент особо подчеркнул, что любые нарушения закона в ходе избирательной кампании недопустимы.
Визит Путина в редакцию "КП" стал уже четвертым по счету.
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны