2018-01-11T21:16:58+03:00
Политика

Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы

Об этом президент России заявил на встрече с редакторами ведущих СМИ в офисе "КП"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Владимир Путин на встрече с редакторами ведущих СМИ в офисе "КП".Владимир Путин на встрече с редакторами ведущих СМИ в офисе "КП".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин во время встречи с редакторами ведущих СМИ в "КП" заявил, что США реагируют остро и агрессивно на недостоверную информацию о вмешательстве РФ в их внутренние дела.

- Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве. Насколько же она острая, агрессивная, я бы даже сказал, - заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, практика американских предвыборных кампаний такова, что к ним практически никого не допускают.

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны

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