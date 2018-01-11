Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:16:58+03:00

Владимир Путин на встрече с редакторами ведущих СМИ в офисе "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об этом президент России заявил на встрече с редакторами ведущих СМИ в офисе "КП"

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Президент России Владимир Путин во время встречи с редакторами ведущих СМИ в "КП" заявил, что США реагируют остро и агрессивно на недостоверную информацию о вмешательстве РФ в их внутренние дела.

- Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве. Насколько же она острая, агрессивная, я бы даже сказал, - заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, практика американских предвыборных кампаний такова, что к ним практически никого не допускают.

Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".

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