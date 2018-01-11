Владимир Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы
Президент России Владимир Путин во время встречи с редакторами ведущих СМИ в "КП" заявил, что США реагируют остро и агрессивно на недостоверную информацию о вмешательстве РФ в их внутренние дела.
- Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве. Насколько же она острая, агрессивная, я бы даже сказал, - заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, практика американских предвыборных кампаний такова, что к ним практически никого не допускают.
Отметим, что сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны