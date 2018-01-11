Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии

11 Янв. 2018 2018-01-11T20:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин в редакции «КП» считает провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии. Это нападение было направлено на срыв достигнутых договоренностей.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей", - сказал он.

Глава государства уверен, беспилотники были закамуфлированы под кустарные, но имели высокотехнологичное оборудование.

Также в редакции «КП» президент провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом и обсудил ситуацию вокруг атаки беспилотниками террористов российской базы в Сирии.

"Я перед тем, как войти в этот зал, прям вот из соседнего кабинета говорил с президентом Турции, мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения", - сказал президент.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин приехал в «Комсомолку»

- Вы же знаете, что Путин и «Комсомольская правда» - давние друзья, - анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков визит Владимира Путина в редакцию «КП». И сегодня президент, действительно, приехал в нам гости, откликнувшись на приглашение корреспондента нашей газеты Александра Гамова, сделанное в декабре во время Большой пресс-конференции. (подробности)