Путин назвал провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии
Владимир Путин в редакции «КП» считает провокацией атаку беспилотниками российской базы в Сирии. Это нападение было направлено на срыв достигнутых договоренностей.
"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей", - сказал он.
Глава государства уверен, беспилотники были закамуфлированы под кустарные, но имели высокотехнологичное оборудование.
Также в редакции «КП» президент провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом и обсудил ситуацию вокруг атаки беспилотниками террористов российской базы в Сирии.
"Я перед тем, как войти в этот зал, прям вот из соседнего кабинета говорил с президентом Турции, мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения", - сказал президент.
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