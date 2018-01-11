Владимир Путин в "КП" рассказал, будет ли принят в России закон о криптовалюте

11 Янв. 2018 2018-01-11T20:11:57+03:00

ЦБ ведет себя консервативно, но у этой консервативности есть основания, уверен президент Фото: Ольга БОРСКАЯ

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Во время встречи с руководителями российских СМИ в редакции "Комсомольской правды" Владимиру Путину был задан вопрос о криптовалютах. Будет ли принят в нашей стране закон, регулирующий эту сферу?

- ЦБ ведет себя консервативно, но у этой консервативности есть основания. Известно, что за криптовалютой ничего нет, она ничем не обеспечена. Она может быть в отдельных ситуациях средством рассчета. Но накоплений - нет. Колебания колоссальные, сегодня ты обогатился, а завтра все потерял. Как с обманутыми дольщиками, мы не можем позволить повторения ситуации с криптовалютами. Сколько раз говорили: не вкладывайте деньги в валютную ипотеку? И это произошло, - отметил президент.

Владимир Путин также отметил, что в этой сфере любые нормы очень быстро устареют.

- Будем думать. Но не допускать, чтобы это превращалось в прокрустово ложе, - отметил президент. - Но регулировать нужно и мы это будем делать.

Он также заметил, что за цифровыми технологиями - будущее мира.

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