Климкин назвал заявления Польши о наплыве украинских беженцев «чушью»

12 Янв. 2018 2018-01-12T09:07:34+03:00

‍По его словам, за последние два года только 88 граждан незалежной получили убежище в республике

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Варшавы о массовом наплыве беженцев из незалежной на территорию Польши. Он назвал это утверждение «полной чушью».

Как считает дипломат, говорить «о каких-то серьезных количествах» украинцев, просящих об убежище, «некорректно». «Есть очень четкая цифра - сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно», - приводит слова Климкина телеканал Zik.

Кроме того, по мнению главы МИД Украины, переселенцы из его страны только «спасают польскую экономику, помогая ее конкурентоспособности».

Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что за несколько последних лет республика приняла более 1,5 миллиона украинцев.