Климкин назвал заявления Польши о наплыве украинских беженцев «чушью»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Варшавы о массовом наплыве беженцев из незалежной на территорию Польши. Он назвал это утверждение «полной чушью».
Как считает дипломат, говорить «о каких-то серьезных количествах» украинцев, просящих об убежище, «некорректно». «Есть очень четкая цифра - сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев. За два последних года в Польше официально получили убежище 88 украинцев. Поэтому говорить о каких-то серьезных количествах украинцев, которые массово пытаются просить об этом убежище, или вообще могут считаться беженцами, некорректно», - приводит слова Климкина телеканал Zik.
Кроме того, по мнению главы МИД Украины, переселенцы из его страны только «спасают польскую экономику, помогая ее конкурентоспособности».
Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что за несколько последних лет республика приняла более 1,5 миллиона украинцев.
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