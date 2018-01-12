Гаити потребовали от Вашингтона объяснений после слов Трампа о «грязной дыре»

12 Янв. 2018 2018-01-12T13:28:43+03:00

Посол Гаити в США Поль Альтидор заявил, что правительство страны резко осуждает такое заявление американского лидера

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Посол Гаити в США Поль Альтидор заявил, что правительство страны резко осуждает высказывание президента США Дональда Трампа про мигрантов из «грязной дыры». Он отметил, что Гаити требуют официальных объяснений от Вашингтона, так как словам американского лидера были «основаны на стереотипах».

«Либо президента (США) дезинформировали, либо он плохо образован», - сказал посол в интервью телеканалу NBC.

Напомним, ранее во время обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме Трамп возмутился тем, что его соратники готовы принимать иммигрантов из Гаити и «любой грязной дыры в Африке» (shithole countries), а можно было бы принимать переселенцев из таких стран, как Норвегия.

В официальном заявлении Белого дома поясняется, что Трамп поддерживает иммиграционную политику для тех, "кто сможет внести свой вклад в (американское) общество".