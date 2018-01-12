В ООН назвали расизмом высказывания Трампа о «грязных дырах»

12 Янв. 2018 2018-01-12T14:47:18+03:00

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ООН прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о «грязных дырах»: именно так американский лидер назвал страны, из которых в Штаты прибывают мигранты.

Так, в управлении Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) сочли высказывания хозяина Белого дома «шокирующими и позорными» для человека, занимающего столь высокий пост. При этом во всемирной организации обвинили Трампа в расизме.

«Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как "расизм". Нельзя называть "гадюшниками" целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно», - сказал официальный представитель УВКПЧ Руперт Колвилл.

Также он заметил, что многие заявления главы Соединенных Штатов «противоречат международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста».

Напомним, ранее Трамп заявил, что в США не нужны мигранты из «грязных дыр». Так он назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки.