ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина
В пятницу, 12 января, на заседании Центрально избирательной комиссии было решено зарегистрировать 259 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.
К соответствующему постановлению Центризбиркома прилагается список, согласно которому в число доверенных лиц Путина вошли глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и глава "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова. Кроме того, среди доверенных лиц — хирург Лео Бокерия, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, композитор Игорь Крутой, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, музыкант Игорь Бутман и другие.
Также ЦИК принял решение зарегистрировать 17 доверенных лиц кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Ранее были зарегистрированы 106 его доверенных лиц.
К ранее зарегистрированным 113 доверенным лицам кандидата Владимира Жириновского добавились еще 61 человек, передает "Интерфакс".
Напомним, ранее были объявлены три сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина.