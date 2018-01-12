ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина

12 Янв. 2018 2018-01-12T16:01:48+03:00

В число доверенных лиц вошли Игорь Крутой, Игорь Бутман и Карен Шахназаров

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В пятницу, 12 января, на заседании Центрально избирательной комиссии было решено зарегистрировать 259 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

К соответствующему постановлению Центризбиркома прилагается список, согласно которому в число доверенных лиц Путина вошли глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов и глава "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова. Кроме того, среди доверенных лиц — хирург Лео Бокерия, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков, композитор Игорь Крутой, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, музыкант Игорь Бутман и другие.

Также ЦИК принял решение зарегистрировать 17 доверенных лиц кандидата от партии "Яблоко" Григория Явлинского. Ранее были зарегистрированы 106 его доверенных лиц.

К ранее зарегистрированным 113 доверенным лицам кандидата Владимира Жириновского добавились еще 61 человек, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее были объявлены три сопредседателя избирательного штаба Владимира Путина.