2018-01-12T17:00:01+03:00
Политика

Трамп о мигрантах из "грязных дыр": Это не те слова, что я использовал

Президент США признал, что его речь была жесткой, но не настолько, как описали в СМИ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп опроверг свои слова о "грязных дырах"Трамп опроверг свои слова о "грязных дырах"Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл страны, вроде Гаити и Сальвадора, "грязными дырами". Глава государства признал, что сказанная им речь, действительно. была жесткой, но таких слов он не произносил.

Напомним, ранее на встрече с американскими законодателями Трамп назвал многие страны, из которых мигранты прибывают в США, "грязными дырами". По мнению главы Белого дома, такие люди в Штатах не нужны, и властям стоит привлекать граждан "нормальных" государств, например, Норвегии.

"Речь, произнесенная мной на заседании по DACA была жёсткой, но это не те слова, которые я использовал", — написал Трамп в своем Twitter.

Он подчеркнул, что факт, на который действительно стоит обратить внимание, касается намерений демократов прекратить финансирование армии и правительственных органов в пользу программы, запрещающей депортацию нелегальных мигрантов, приехавших в США ещё будучи несовершеннолетними.

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