Прилепин: ВСУ в Донбассе убивают своих же правосеков*
Воюющий в армии ДНР российский писатель Захар Прилепин рассказал, что украинские военные в Донбассе убивают бойцов «Правого сектора»* в Донбассе, участников устав от их бесконечных провокаций.
По его словам, члены этой экстремистской организации отбирают у силовиков оружие, устраивают обстрелы и захватывают деревни, а наказывают за это украинских солдат. Поэтому, как отметил Прилепин, неприязнь ВСУ к «разнообразным правосекам»* колоссальна.
«Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивают своих же правосеков*», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в феврале прошлого года писатель в интервью «Комсомолке» рассказал, что стал политруком одного из подразделений ДНР, глава республики Александр Захарченко лично присвоил писателю звание майора и вручил погоны. Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.
* «Правый сектор» — запрещенная в России украинская экстремистская националистическая организация.
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После публикации в «КП» интервью с писателем, ему поступило более 300 звонков с вопросами. Он решил ответить на них коротко - и один раз (подробности).
Военкор «Комсомолки» на Донбассе встретился с известным писателем, Захаром Прилепиным.Кажется, Захар Прилепин за три года перебрал весь арсенал человека творческого: гуманитарка, которую писатель поставлял сюда тоннами; музыка (одна песня «Сержант», написанная в Донецке, чего стоит); глагол, которым он жжет сердца людей по обе стороны линии фронта в публикациях и книгах. Последние пару лет он официально занимал должность советника главы ДНР. Казалось бы, чем еще писатель может помочь Донбассу?Александр КОЦ
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