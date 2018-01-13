2018-01-13T00:39:49+03:00
Политика

Прилепин: ВСУ в Донбассе убивают своих же правосеков*

Писатель рассказал, что украинские военные устали от бесконечных провокаций радикальных националистов [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский писатель Захар ПрилепинРоссийский писатель Захар ПрилепинФото: Иван ПРОХОРОВ
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Воюющий в армии ДНР российский писатель Захар Прилепин рассказал, что украинские военные в Донбассе убивают бойцов «Правого сектора»* в Донбассе, участников устав от их бесконечных провокаций.

По его словам, члены этой экстремистской организации отбирают у силовиков оружие, устраивают обстрелы и захватывают деревни, а наказывают за это украинских солдат. Поэтому, как отметил Прилепин, неприязнь ВСУ к «разнообразным правосекам»* колоссальна.

«Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивают своих же правосеков*», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в феврале прошлого года писатель в интервью «Комсомолке» рассказал, что стал политруком одного из подразделений ДНР, глава республики Александр Захарченко лично присвоил писателю звание майора и вручил погоны. Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

* «Правый сектор» — запрещенная в России украинская экстремистская националистическая организация.

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После публикации в «КП» интервью с писателем, ему поступило более 300 звонков с вопросами. Он решил ответить на них коротко - и один раз (подробности).

Военкор «Комсомолки» на Донбассе встретился с известным писателем, Захаром Прилепиным.Кажется, Захар Прилепин за три года перебрал весь арсенал человека творческого: гуманитарка, которую писатель поставлял сюда тоннами; музыка (одна песня «Сержант», написанная в Донецке, чего стоит); глагол, которым он жжет сердца людей по обе стороны линии фронта в публикациях и книгах. Последние пару лет он официально занимал должность советника главы ДНР. Казалось бы, чем еще писатель может помочь Донбассу?Александр КОЦ

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