Прилепин: ВСУ в Донбассе убивают своих же правосеков*

13 Янв. 2018 2018-01-13T00:39:49+03:00

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Воюющий в армии ДНР российский писатель Захар Прилепин рассказал, что украинские военные в Донбассе убивают бойцов «Правого сектора»* в Донбассе, участников устав от их бесконечных провокаций.

По его словам, члены этой экстремистской организации отбирают у силовиков оружие, устраивают обстрелы и захватывают деревни, а наказывают за это украинских солдат. Поэтому, как отметил Прилепин, неприязнь ВСУ к «разнообразным правосекам»* колоссальна.

«Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивают своих же правосеков*», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в феврале прошлого года писатель в интервью «Комсомолке» рассказал, что стал политруком одного из подразделений ДНР, глава республики Александр Захарченко лично присвоил писателю звание майора и вручил погоны. Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.

* «Правый сектор» — запрещенная в России украинская экстремистская националистическая организация.

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После публикации в «КП» интервью с писателем, ему поступило более 300 звонков с вопросами. Он решил ответить на них коротко - и один раз (подробности).