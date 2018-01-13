2018-01-13T01:14:08+03:00
В мире

США решили наращивать ядерный потенциал из-за России

Пентагон намерен значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы «укрепить ядерное сдерживание»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон по приказу президента Дональда Трампа оценил ядерный потенциал страныПентагон по приказу президента Дональда Трампа оценил ядерный потенциал страныФото: REUTERS
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Пентагон по приказу президента Дональда Трампа оценил ядерный потенциал Соединенных Штатов и пришел к выводу: слабо, надо наращивать. Об этом говорится в составленном Минобороны США документе под названием «Обзор ядерного потенциала» (Nuclear Posture Review), попавшим в распоряжение Huffington Post.

В отчете отмечается, что американская администрация намерена значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы «укрепить ядерное сдерживание».

«Россия — не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии», - цитирует документ издание.

Как утверждают его авторы, наша страна может первой применить ядерное оружие, но «Россия должна понять», что если она пойдёт на такой шаг, «это не позволит ей достичь поставленных целей […] и приведет к неоценимому ущербу для Москвы».

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