2018-01-13T01:48:20+03:00
В мире

Трамп продлил заморозку санкций против Ирана

В Тегеране сказали, что это решение президента США подтверждает силу соглашения по атому
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп решил на 120 дней продлить режим приостановки санкций в отношении ИранаПрезидент США Дональд Трамп решил на 120 дней продлить режим приостановки санкций в отношении ИранаФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп ещё на четыре месяца (120 дней) продлил приостановку санкций против Ирана, которые были введены ранее из-за ядерной программы Тегерана и отменены после того, как было заключено соглашение по атому.

В иранском МИД это событие уже прокомментировали, заявив, что такое решение президента США подтверждает силу соглашения по иранской ядерной программе и «доказывает, что договор является международным, а не американским», передает ТАСС.

Между тем, сам Дональд Трамп ранее указал, что он продлил заморозку санкций лишь с одной целью – «заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки». И пригрозил, что если соглашение не перепишут, Соединённые Штаты из него выйдут. Отказ его изменить, по мнению Трампа, означает поддержку «ядерных амбиций иранского режима».

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