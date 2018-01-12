2018-01-12T23:43:24+03:00
Политика

Трамп пригрозил выходом США из ядерной сделки с Ираном, если её не изменят

Глава Белого дома призвал исправить «ужасные недостатки» соглашения с Тегераном по атому
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп: «Никому не следует ставить мои слова под сомнение»Президент США Дональд Трамп: «Никому не следует ставить мои слова под сомнение»Фото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана, если его не перепишут. Американский лидер напомнил, что продлил отмену ранее действовавших санкций против Тегерана, введенных из-за его ядерной программы, но лишь с одной целью – «заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки».

«Это последний шанс. Если этого соглашения не будет, то Соединенные Штаты не будут вновь замораживать санкции для того, чтобы остаться участником иранской ядерной сделки», - приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп подчеркнул, что «если другие страны и теперь не предпримут действий, я разорву нашу сделку с Ираном», потому что отказ изменить условия соглашения, по его мнению, означает поддержку «ядерных амбиций иранского режима».

«Никому не следует ставить мои слова под сомнение», - предупредил он.

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