Сенегал и Ботсвана поинтересовались, считают ли их в США «грязными дырами»

13 Янв. 2018 2018-01-13T02:25:05+03:00

После резких высказываний Трампа о мигрантах из Африки власти обеих стран вызвали американских послов для объяснений

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Послам США в Сенегале и Бостване пришлось оправдываться из-за невоздержанности своего президента: власти обеих стран вызвали американских дипломатов для разъяснений высказываний Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.

Напомним, накануне глава Белого дома, обсуждая с законодателями иммиграционное соглашение, касающееся выходцев из Гаити, Сальвадора и стран Африки, возмутился: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр (shithole countries)?»

Эти слова возмутили многих. В частности, в ООН обвинили президента США в расизме, гаитянский посол в Вашингтоне потребовал официальных объяснений. А сам Трамп потом сказал, что он таких слов не произносил.

Внешнеполитические ведомства Сенегала и Ботсваны через послов попросили власти Соединенных Штатов уточнить, считаются ли их страны «грязными дырами», учитывая, что их граждане могут пожелать посетить Америку, а многие уже находятся на территории США.