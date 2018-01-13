2018-01-13T02:25:05+03:00
В мире

Сенегал и Ботсвана поинтересовались, считают ли их в США «грязными дырами»

После резких высказываний Трампа о мигрантах из Африки власти обеих стран вызвали американских послов для объяснений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Послам США в Сенегале и Бостване пришлось оправдываться из-за невоздержанности своего президента: власти обеих стран вызвали американских дипломатов для разъяснений высказываний Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.

Напомним, накануне глава Белого дома, обсуждая с законодателями иммиграционное соглашение, касающееся выходцев из Гаити, Сальвадора и стран Африки, возмутился: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр (shithole countries)?»

Эти слова возмутили многих. В частности, в ООН обвинили президента США в расизме, гаитянский посол в Вашингтоне потребовал официальных объяснений. А сам Трамп потом сказал, что он таких слов не произносил.

Внешнеполитические ведомства Сенегала и Ботсваны через послов попросили власти Соединенных Штатов уточнить, считаются ли их страны «грязными дырами», учитывая, что их граждане могут пожелать посетить Америку, а многие уже находятся на территории США.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер
«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов
Куба назвала высказывания Трампа о мигрантах грубыми и расистскими
Ночь на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы
В США 20-летний житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн
Умер художник-постановщик «Побега из Шоушенка» Теренс Марш
Цукерберг потерял почти $3 млрд, объявив о переменах в ленте новостей Facebook
СМИ: экс-порноактрисе заплатили $130 тысяч за молчание о связи с Трампом
Германия проведет консультации по Ирану с европейскими партнерами
Погода в Москве на 13 января 2018 года: в столице будет морозно и без осадков
ЦИК завершил прием документов от претендентов на пост президента
Пушков: Гройсман неудачно пошутил, Киев не готов никого принять
Конгрессмен пригрозил Трампу импичментом за слова о мигрантах из «грязных дыр»
Белый дом: Здоровье Трампа в отличном состоянии
Украинская гривна продолжает дешеветь
Крымчане посоветовали Гройсману сходить к психиатру после его «встречного предложения» по Крыму
В ЕС обдумывают ответ на заявление Трампа о ядерной сделке с Ираном
HBO объяснил, почему финал «Игры престолов» покажут только в 2019 году
Клинтон обвинила Трампа в невежестве и расизме
США запустили ракету Delta IV со спутником-разведчиком
Трамп продлил заморозку санкций против Ирана
США решили наращивать ядерный потенциал из-за России
Прилепин: ВСУ в Донбассе убивают своих же правосеков*
Трамп: Союзники США должны признать «Хезболлу» террористической организацией
Трамп пригрозил выходом США из ядерной сделки с Ираном, если её не изменят
Самолет Ан-2 аварийно сел в Оренбургской области