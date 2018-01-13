Сенегал и Ботсвана поинтересовались, считают ли их в США «грязными дырами»
Послам США в Сенегале и Бостване пришлось оправдываться из-за невоздержанности своего президента: власти обеих стран вызвали американских дипломатов для разъяснений высказываний Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.
Напомним, накануне глава Белого дома, обсуждая с законодателями иммиграционное соглашение, касающееся выходцев из Гаити, Сальвадора и стран Африки, возмутился: «Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр (shithole countries)?»
Эти слова возмутили многих. В частности, в ООН обвинили президента США в расизме, гаитянский посол в Вашингтоне потребовал официальных объяснений. А сам Трамп потом сказал, что он таких слов не произносил.
Внешнеполитические ведомства Сенегала и Ботсваны через послов попросили власти Соединенных Штатов уточнить, считаются ли их страны «грязными дырами», учитывая, что их граждане могут пожелать посетить Америку, а многие уже находятся на территории США.