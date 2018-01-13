HBO объяснил, почему финал «Игры престолов» покажут только в 2019 году
Поклонникам саги «Игра престолов» придётся так долго ждать выхода на экраны последнего, восьмого сезона культового сериала, потому что его создатели хотят сделать финал как можно более зрелищным. Так объяснил перенос показа восьмого сезона программный директор телеканала HBO Кейси Блойс. Дескать, для вас же стараются.
«Вот что я вам скажу: им нужно время, чтобы сделать шоу на самом высоком уровне. Поскольку сериал решили продолжить, то оно требует масштабных батальных сцен и внушительных спецэффектов. Эти вещи требуют времени», - приводит его слова Entertainment Weekly.
Блойс добавил, что создатели сериала – перфекционисты, они не «лежат на пляже», а названные сроки выхода финального эпизода – кратчайшие из возможных.
Ранее сообщалось, что «Игра престолов» вернется на экраны не раньше 2019 года. Причем, как рассказала исполнительница роли Сансы Старк актриса Софи Тернер, все ее партнеры по съемочной площадке уже получили сценарий восьмого сезона.
Финал 7 сезона "Игры престолов" (тизер).
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