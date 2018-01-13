Белый дом: Здоровье Трампа в отличном состоянии

13 Янв. 2018 2018-01-13T06:11:42+03:00

Медосмотр Дональда Трампа показал, что здоровье президента США политик находится в превосходном состоянии Фото: REUTERS

Президент США прошел первый на этом посту медосмотр

Изменить размер текста: A A

Дональд Трамп прошел свой первый после вступления в должность президента США медосмотр, и врач Ронни Джексон констатировал, что здоровье у американского лидера, которому 14 июня исполнится 72 года, просто великолепное.

«Физический осмотр президента в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида сегодня прошёл исключительно хорошо. Президент находится в отличном состоянии здоровья», - известила граждан Соединенных Штатов официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Это сообщение она опубликовала в Twitter, добавив, что «с нетерпением ждет брифинга во вторник», чтобы поведать журналистам «некоторые детали» медосмотра своего шефа.

Стоит отметить, что в Америке есть 25-я поправка к Конституции, согласно которой президент может быть признан «неспособным выполнять свои обязанности». Прежде всего – по состоянию здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дональд Трамп собрался на Луну, Марс и в «другие миры»

Что означает Меморандум об изменении целей американской космической программы, который в конце года подписал президент США (подробности).