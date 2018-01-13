В США 20-летний житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн
Житель штата Флорида сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере 451 млн долларов. Этот выигрыш занял десятое место в рейтинге крупнейших в истории США.
Счастливчиком оказался 20-летний Шейн Мисслер из Порт-Ричи, который купил выигрышный билет в одном из магазинов сети 7-Eleven, расположенном в его городе.
Кстати, молодой человек уже уволился с работы: теперь он намерен переехать из Порт-Ричи. При этом Мисслер признался, что планирует потратить выигранные им деньги на свои увлечения. Кроме того, он собирается «помочь семье и принести пользу человечеству».
Стоит отметить, что новоиспеченный миллионер не захотел получать свой выигрыш в виде регулярных выплат в течение 30 лет, а предпочел забрать все деньги сразу: согласно правилам Mega Millions, в этом случае сумма выигрыша значительно уменьшается, в данном случае до 282,8 млн долларов, сообщает Associated Press.
Кстати, напомним, всего неделю назад стало известно, что канадец сорвал джекпот Lotto Max - выиграл 28 млн долларов.