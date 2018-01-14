Трампу доложили о ложной ракетной угрозе на Гавайях

14 Янв. 2018 2018-01-14T03:15:21+03:00

Президент США Дональд Трамп уже в курсе ситуации на Гавайях Фото: REUTERS

В Белом доме уверяют, что это была обычная учебная тревога [фото]

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Американскому лидеру Дональду Трампу уже доложили о ложной ракетной угрозе, напугавшей жителей штата Гавайи.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома, «президент Трамп проинформирован о проведении на Гавайях учений управления по чрезвычайным ситуациям». Сотрудник администрации подчеркнул, что это была просто учебная тревога.

Напомним, в субботу утром (по местному времени) жители островов получили на свои мобильные телефоны пугающие сообщения, в которых говорилось об опасности атаки баллистическими ракетами и настоятельно рекомендовалось «немедленно искать убежище». В рассылке подчеркивалось, что это не учения. Разумеется, люди испугались.

«Немедленно ищите убежище. Это не учения», - в частности, гласит СМС-сообщениеФото: REUTERS

Уже через 40 минут местные власти объявили, что это была ложная тревога, никакая ракета Гавайи не атакует. Позже в Тихоокеанском командовании армии США заявили, что SMS-рассылку провели по ошибке.