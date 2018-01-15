Порошенко обвинил в госизмене депутат Верховной рады

15 Янв. 2018 2018-01-15T08:22:59+03:00

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Президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. Депутат Верховной раду Виталий Куприй считает, что необходимо расследовать информацию о письме Порошенко в ФСБ, а потому намерен направить соответствующий запрос в Службу безопасности республики (СБУ).

"Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты", — написал Куприй в своем Facebook

По его мнению, следователи должны узнать в каких отношениях до 2007 года состоял старший сын Порошенко Алексей со своей женой Юлией. Он считает, что это докажет подлинность записки Порошенко. Ответ СБУ депутат пообещал опубликовать в феврале.

Напомним, ранее в СМИ появились снимки заявлений Порошенко в ФСБ от 2007 года, в которых он обязуется не вредить России, если его пустят в страну.