15 Янв. 2018 2018-01-15T08:40:45+03:00

Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации по кори в странах ЕС и на Украине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2017 году заболеваемость выросла там в три раза по сравнению с 2016-м

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В понедельник, 15 января, Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в странах Евросоюза и на Украине.

«За период январь - октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года», - говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом там отмечается, что наиболее сложная обстановка в Италии, Румынии, Германии и на Украине.

Так, на Украине в 2017 году было зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Причем в Одесской области от кори умерли пять человек, в том числе трое детей.

В связи с такой ситуацией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу РФ и попросил россиян принять к сведению информацию по кори при планировании поездок.

Напомним, в конце прошлого года Роспотребнадзор предупреждал российских туристов об опасности птичьего гриппа в Европе. Тогда новые случаи распространения болезни были зафиксированы в Нидерландах и Италии.