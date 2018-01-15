Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации по кори в странах ЕС и на Украине
В понедельник, 15 января, Роспотребнадзор предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в странах Евросоюза и на Украине.
«За период январь - октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года», - говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом там отмечается, что наиболее сложная обстановка в Италии, Румынии, Германии и на Украине.
Так, на Украине в 2017 году было зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью. Причем в Одесской области от кори умерли пять человек, в том числе трое детей.
В связи с такой ситуацией Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу РФ и попросил россиян принять к сведению информацию по кори при планировании поездок.
Напомним, в конце прошлого года Роспотребнадзор предупреждал российских туристов об опасности птичьего гриппа в Европе. Тогда новые случаи распространения болезни были зафиксированы в Нидерландах и Италии.