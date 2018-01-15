2018-01-15T08:54:36+03:00
В мире

КНДР обвинила США в попытках сорвать межкорейский диалог

В Пхеньяне считают, что политика Вашингтона «наносит удар по атмосфере примирения»
Дарья ИВАШКИНА
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КНДР обвинила США в попытках сорвать межкорейский диалогКНДР обвинила США в попытках сорвать межкорейский диалогФото: REUTERS
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КНДР обвинила США в попытках помешать ее переговорам с Южной Кореей. Пхеньян считает, что политика Вашингтона «наносит удар по атмосфере примирения».

В частности, по информации газеты «Нодон синмун», которая является центральным печатным органом Трудовой партии Кореи, Соединенные Штаты «готовятся разместить в районе Корейского полуострова свои стратегические военные активы». Кроме того, США остаются верными своему обещанию не ослаблять санкции против КНДР.

При этом издание предупредило, что северокорейские власти «располагает различными возможностями», которые будут применены в отношении Вашингтона в случае необходимости.

Кстати, напомним, накануне КНДР призвала всю корейскую нацию «осознать гнусное нутро и агрессивную сущность США». Тогда в Пхеньяне также отметили, что Соединенные Штаты в настоящее время активно наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова.

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