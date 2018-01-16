Число пострадавших при обрушении дома в Антверпене выросло до 14 человек

16 Янв. 2018 2018-01-16T06:55:12+03:00

Пятеро получили серьезные ранения, а один из них находится в критическом состоянии

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Не менее 14 человек пострадали при обрушении жилого дома в центре бельгийского Антверпена. Об этом сообщает полиция города.

"По предварительным данным о жертвах: 14 человек получили ранения, в том числе пятеро пострадали серьезно, и один из них находится в критическом состоянии. У 8 человек ранения лекгкие», - говорится в микроблоге полиции Антверпена в Тwitter

Последними из-под завалов спасатели достали живыми трех человек – мужчину, женщину и ребенка.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных домов в центре Антверпена произошел взрыв. Прстрадали пять человек. Полиция считает, что речь не идет о теракте. Скорее всего утечка бытового газа. Однако здание было практически полностью разрушено, два соседних дома серьезно пострадали.

Также полиция города сообщала, что под завалами могут находится до 20 человек.