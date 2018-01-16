2018-01-16T17:50:09+03:00
Политика

В Верховной Раде проголосовали против признания ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

Украинские парламентарии рассмотрели во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
В Верховной Раде проголосовали против признания ДНР и ЛНР «террористическими организациями»В Верховной Раде проголосовали против признания ДНР и ЛНР «террористическими организациями»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Депутаты Верховной Рады проголосовали против инициативы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «террористическими организациями».

Соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса поддержали только 76 парламентариев из 340 присутствовавших на заседании. Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня Рада рассматривала данный документ во втором чтении. В нем народные республики Донбасса называются «оккупированными территориями», а Россию признается «страной-агрессором». Инициатива дает президенту Украины право использовать в регионе вооруженные силы в мирное время, что позволяет узаконить применение армии на востоке страны.

Рассмотрение закона сопровождалось акциями украинских националистов у здания Верховной Рады. Демонстранты жгли российские флаги и требовали принятия документа. В результате беспорядков пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство
«ВКонтакте» и «Яндекс» после запрета остались на Украине популярными ресурсами
Поклонская ответила ГПУ на приглашение приехать на допрос в Киев
Всемирный банк грозит оставить Украину без кредита в $800 млн
ЕС назвал сумму выделенных Украине средств за последние три года
Минздрав рассказал о существенном снижении смертности россиян в 2017 году
Трамп пожелал, чтобы мигранты приезжали в США «отовсюду»
Выборы-2018: Участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов
СМИ: Спецпрокурор США вызвал для дачи показаний экс-советника Трампа Сивена Бэннона
Тиллерсон: Мировое сообщество никогда не признает КНДР ядерной державой
СМИ: Украинская прокуратура рассмотрит заявление Поклонской в общем порядке
Правительство Андрея Бабиша не получило одобрения от парламента Чехии
Глава Минпроторга: Автомобили семейства «Кортеж» поступят в розничную продажу в 2019 году
Представитель Роналду будет подыскивать футболисту новый клуб
Верховная Рада перенесла рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса на 18 января
СМИ: Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов
Минфин предложил отменить ограничения на движение средств на зарубежных счетах россиян
В МИДе РФ осудили как "подлый акт" убийство сербского политика Ивановича
Силуанов: Закон о налоговой амнистии позволит списать долги граждан на 41 млрд рублей
Басманный суд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову
За голову убийцы сербского политика полиция Косово назначила щедрую награду