16 Янв. 2018 2018-01-16T17:50:09+03:00

В Верховной Раде проголосовали против признания ДНР и ЛНР «террористическими организациями» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские парламентарии рассмотрели во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

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Депутаты Верховной Рады проголосовали против инициативы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «террористическими организациями».

Соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса поддержали только 76 парламентариев из 340 присутствовавших на заседании. Об этом сообщают местные СМИ.

Сегодня Рада рассматривала данный документ во втором чтении. В нем народные республики Донбасса называются «оккупированными территориями», а Россию признается «страной-агрессором». Инициатива дает президенту Украины право использовать в регионе вооруженные силы в мирное время, что позволяет узаконить применение армии на востоке страны.

Рассмотрение закона сопровождалось акциями украинских националистов у здания Верховной Рады. Демонстранты жгли российские флаги и требовали принятия документа. В результате беспорядков пострадал один сотрудник правоохранительных органов.