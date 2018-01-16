2018-01-16T18:41:34+03:00
Общество

Футболист "Спартака" Куинси Промес защитил одноклубника, которого обвиняют в расизме

Георгий Джикия один день вел официальный твиттер клуба и назвал чернокожих легионеров "шоколадками"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Промес вступился за одноклубника и сказал, что не видел проявлений расизма в РоссииПромес вступился за одноклубника и сказал, что не видел проявлений расизма в России
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Игрок "Спартака" Куинси Промес вступился за одноклубника после обвинений в расизме со стороны ФИФА в его адрес. Напомним, Георгий Джикия в официальном твиттере клуба назвал легионеров "Спартака" шоколадками, написав, что они прямо тают на солнце.

Это высказывание ФИФА посчитало сокорбительным, напомнив, что проявления расизма недопустимы ни на поле, ни вне его. И отметили, что с ситуацией разберется Российский футбольный союз.

Промес удивился выводам ФИФА, уточнив, что обидным было бы название "обезъянки", потому что это животное.

- Я не сталкивался с проявлениями расизма в России, не думаю, что это вообще возможно, - рассказал он.

В руководстве клуба также отметили, что эти слова были шуткой - возможно, просто неудачной.

- Спортсмен никого не хотел обидеть, тем не менее клуб извиняется за его слова перед семи любителями футбола, - уточнил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.

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