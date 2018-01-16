Футболист "Спартака" Куинси Промес защитил одноклубника, которого обвиняют в расизме
Игрок "Спартака" Куинси Промес вступился за одноклубника после обвинений в расизме со стороны ФИФА в его адрес. Напомним, Георгий Джикия в официальном твиттере клуба назвал легионеров "Спартака" шоколадками, написав, что они прямо тают на солнце.
Это высказывание ФИФА посчитало сокорбительным, напомнив, что проявления расизма недопустимы ни на поле, ни вне его. И отметили, что с ситуацией разберется Российский футбольный союз.
Промес удивился выводам ФИФА, уточнив, что обидным было бы название "обезъянки", потому что это животное.
- Я не сталкивался с проявлениями расизма в России, не думаю, что это вообще возможно, - рассказал он.
В руководстве клуба также отметили, что эти слова были шуткой - возможно, просто неудачной.
- Спортсмен никого не хотел обидеть, тем не менее клуб извиняется за его слова перед семи любителями футбола, - уточнил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.