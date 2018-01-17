Биткоин подешевел за сутки на 25%

17 Янв. 2018 2018-01-17T04:16:19+03:00

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За последние сутки биткоин резко потерял в цене, подешевев сразу на 25,1%. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Так курс криптовалюты опустился ниже 11 тысяч долларов и впервые с 1 декабря 2017 года достиг отметки 10,5 тысячи долларов за единицу. Так к 01:50 мск биткоин стоил 10 тысяч 516,7 доллара . Однако он начал отыгрывать позиции и к 04:00 мск торговался уже по 11 тысяч 226,30 доллара за биткоин.

Напомним, 16 января курс биткоина упал на 12%, до 12 тысяч 255 долларов. Такой низкой соимости к виртуальной валюты не было с 5 декабря 2017 года. Другие криптовалюты тоже подешевели. Так, курс Ethereum 16 января - на 14%, с 1,2 до 1 тыс. долларов.

Падение курса биткоина началось после того, как Южная Корея сообщила о планах запретить виртуальные деньги на своей территории.

В России законопроект о регулировании криптовалют находится в финальной стадии. Его дорабатывают в Минфине и ЦБ. В ближайшее время документ должен попасть на стол президенту.