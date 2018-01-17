2018-01-17T05:03:11+03:00
Экономика

У Франции нет права требовать от России уплаты царских долгов

Москва и Париж в 1997 году подписали договор, обнуливший все долги до 9 мая 1945 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Правительство Франции не поддерживает иски своих граждан к РФ по царским облигациям, но запретить их не можетПравительство Франции не поддерживает иски своих граждан к РФ по царским облигациям, но запретить их не можетФото: REUTERS
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У Франции нет никаких прав требовать от России выплат по облигациям Российской империи, которые были в ходу до революции 1917 году. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Пятой Республики.

"Межгосударственные споры … по вопросу "русских займов" были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами", — пояснили в ведомстве.

В соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции 400 миллионов долларов. Однако министерство отмечает, что французские власти не могут запрещать своим гражданам, "даже получившим компенсацию, выставлять долговые требования", передает РИА Новости.

Напомним около 400 тысяч граждан Франции потребовали от РФ вернуть царские долги. Они заявили, что наша страна не банкрот, а потому может платить по старым счетам.

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