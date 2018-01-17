Глава Минфина призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»

17 Янв. 2018 2018-01-17T20:37:30+03:00

Антон Силуанов отметил, что скандинавская страна практически не ощутила колебаний нефтяных цен последних лет благодаря взвешенной и консервативной бюджетной политике

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Министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что Россия должна накопи резервы в размере не менее 7% ВВП, чтобы в ближайшие годы правительство могло финансировать бюджетные обязательства независимо от того, как сложится ситуация на сырьевых рынках.

По мнению министра, устойчивость всей экономики страны зависит от сбалансированности бюджета, так как снижение нефтяных цен в первую очередь сказывается на нем.

«Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменения ценовых колебаний на нефть, которые проходили прошедшие несколько лет. Все это благодаря тому, что проводила очень взвешенную и консервативную бюджетную политику», - отметил Силуанов в эфире телеканала РБК.

Глава Минфина добавил, что общий объем средств в Фонде национального благосостояния составляет уже «почти 5% ВВП».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что зависимость российской экономики от нефтяных цен остается значительной.