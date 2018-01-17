Порошенко: Поставки ПТРК Javelin Украине будут оплачены из американского бюджета
Поставки противотанковых ракетных комплексов «Javelin» для ВСУ будут оплачены из американского бюджета. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны.
«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», - заявил Порошенко.
Он также отметил, что оснащенность силовиков в Донбассе противотанковыми комплексами должна быть увеличена в 4 раза, беспилотными летательными аппаратами — в 4,5 раза, антиснайперским оборудованием — в 10 раз.
В 2018 году украинский гособоронзаказ планируется увеличить на 37% до 21 млрд гривен ($731 млн), добавил Порошенко.
В конце прошлого года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение поставить Украине летальные вооружения, включая ПТРК «Javelin». Ожидается, что Киев получит 35 таких комплексов.
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