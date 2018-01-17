Порошенко: Поставки ПТРК Javelin Украине будут оплачены из американского бюджета

17 Янв. 2018 2018-01-17T20:54:19+03:00

Киев намерен в разы увеличить оснащенность силовиков в Донбассе противотанковыми комплексами, беспилотниками и антиснайперским оборудованием

Изменить размер текста: A A

Поставки противотанковых ракетных комплексов «Javelin» для ВСУ будут оплачены из американского бюджета. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», - заявил Порошенко.

Он также отметил, что оснащенность силовиков в Донбассе противотанковыми комплексами должна быть увеличена в 4 раза, беспилотными летательными аппаратами — в 4,5 раза, антиснайперским оборудованием — в 10 раз.

В 2018 году украинский гособоронзаказ планируется увеличить на 37% до 21 млрд гривен ($731 млн), добавил Порошенко.

В конце прошлого года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение поставить Украине летальные вооружения, включая ПТРК «Javelin». Ожидается, что Киев получит 35 таких комплексов.