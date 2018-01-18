Трамп: «Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей»

18 Янв. 2018 2018-01-18T00:52:11+03:00

Президент США считает, что Москва могла бы многое сделать для разрешения ситуации вокруг КНДР

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Глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался отечественным журналистам, что Россия «совсем не помогает» Соединенным Штатам в разрешении ситуации вокруг ядерных и ракетных испытаний КНДР.

«Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, с чем помогает нам Китай, Россия нивелирует. Иначе говоря, Россия перекрывает то, что делает Китай», - заявил президент США в интервью агентству Reuters.

По словам Дональда Трампа, российское руководство «может сделать многое» в направлении «давления» на Пхеньян, но из-за того, что отношения Москвы и Вашингтона оставляют желать лучшего, не стремится к этому.

«К сожалению, у нас почти нет отношений с Россией, и в некоторых случаях, вероятно, Россия дает (Северной Корее) то, что Китай забирает. В итоге результаты не такие хорошие, какими они могли бы быть», - констатировал американский лидер.