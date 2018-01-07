2018-01-07T04:25:14+03:00
В мире

Трамп заявил, что готов поговорить с Ким Чен Ыном по телефону

Президент США пожелал Южной и Северной Кореям успеха в переговорах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о кризисе на Корейском полуострове, заявил, что готов пообщаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он ранее как только ни обзывал, по телефону.

«Я всегда верю в диалог. Вы знаете, вот в чем заключается наша позиция. Мы очень тверды. Но я бы смог (поговорить с Ким Чен Ыном) – без сомнений, я сделал бы так. С этим вообще нет проблем», - цитирует слова главы Белого дома телеканал CBS.

Комментируя возможные переговоры между Южной и Северной Кореями, Дональд Трамп пожелал обеим странам успеха, выразив надежду, что «это сработает», и отношения между Сеулом и Пхеньяном наладятся. А мы, дескать, посмотрим.

«Я надеюсь, это сработает. Я очень хочу увидеть, как это сработает в их отношениях», - сказал американский лидер.

Ранее он уже говорил, что «на все 100%» поддерживает диалог между двумя странами-соседками, и, «когда наступит время», США даже могут к нему присоединиться.

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