2018-01-18T04:09:46+03:00
Политика

Пентагон: США учитывают интересы Турции в Сирии

В американском военном ведомстве заявили, что Штаты не занимаются созданием «новой армии или пограничной службы» в САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Пентагоне заявили, что Штаты не занимаются созданием «новой армии или пограничной службы» в СирииВ Пентагоне заявили, что Штаты не занимаются созданием «новой армии или пограничной службы» в СирииФото: REUTERS
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Министерство обороны США подтвердило, что Соединенные Штаты «продолжают готовить местные силы безопасности в Сирии», но эти силы, как утверждают в американском военном ведомстве, не являются «новой армией или пограничной службой».

В заявлении Пентагона подчеркивается, что тренировки местных подразделений в САР «направлены на защиту безопасности переселенцев, возвращающихся в свои разрушенные поселки», а также на то, чтобы помешать боевикам ИГ (запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») вернуться на освобожденные территории.

Причем, как утверждают в Минобороны США, Вашингтон понимает обеспокоенность Анкары, учитывает интересы Турции в Сирии и поддерживает «союзника по НАТО в антитеррористических усилиях».

Ранее возглавляемая Америкой международная коалиция объявила о подготовке отрядов новой погранслужбы из ветеранов «СДС», что вызвало негодование как в Дамаске, так и в Анкаре. Президент Турции заявил, что США создают «террористическую армию» и пригрозил её «задушить».

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