2018-01-18T16:02:45+03:00
В мире

В МИД Сирии пообещали ответить на любой акт агрессии со стороны Турции

В ведомстве отметили, что таким актом будет считаться любая турецкая военная операция в Африне
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ сообщили, что Турция привела свои войска в состояние боевой готовности для начала операции в АфринеСМИ сообщили, что Турция привела свои войска в состояние боевой готовности для начала операции в АфринеФото: REUTERS
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Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск ответит на акт агрессии со стороны Турции, которым будет считаться любая любая военная операция в районе Африна.

"Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии ", - сказал Микдад.

Он подчеркнул, что ответ будет дан «подобающим образом», а "сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики", передает агентство SANA.

Напомним, ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что власти страны проводят консультации с Россией и США по вопросу проведения военной операции в сирийском Африне. Речь идет о военных действиях против вооруженных формирований сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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