В МИД Сирии пообещали ответить на любой акт агрессии со стороны Турции
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск ответит на акт агрессии со стороны Турции, которым будет считаться любая любая военная операция в районе Африна.
"Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии ", - сказал Микдад.
Он подчеркнул, что ответ будет дан «подобающим образом», а "сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики", передает агентство SANA.
Напомним, ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что власти страны проводят консультации с Россией и США по вопросу проведения военной операции в сирийском Африне. Речь идет о военных действиях против вооруженных формирований сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.