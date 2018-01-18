В МИД Сирии пообещали ответить на любой акт агрессии со стороны Турции

18 Янв. 2018 2018-01-18T16:02:45+03:00

СМИ сообщили, что Турция привела свои войска в состояние боевой готовности для начала операции в Африне Фото: REUTERS

В ведомстве отметили, что таким актом будет считаться любая турецкая военная операция в Африне

Изменить размер текста: A A

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск ответит на акт агрессии со стороны Турции, которым будет считаться любая любая военная операция в районе Африна.

"Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии ", - сказал Микдад.

Он подчеркнул, что ответ будет дан «подобающим образом», а "сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики", передает агентство SANA.

Напомним, ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что власти страны проводят консультации с Россией и США по вопросу проведения военной операции в сирийском Африне. Речь идет о военных действиях против вооруженных формирований сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.