2018-01-18T16:26:34+03:00
Происшествия

Пассажиры не смогли выбраться из сгоревшего автобуса в Казахстане из-за заклинившей двери

Предположительно, боковая дверь загоревшегося автобуса была заблокирована в результате паники
Екатерина БОЛГОВА
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В результате пожара в автобусе в Казахстане погибли 52 человека. Фото: КС МВД КазахстанаВ результате пожара в автобусе в Казахстане погибли 52 человека. Фото: КС МВД Казахстана
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Из сгоревшего в Казахстане автобуса не смогли выбраться пассажиры, так как его боковая дверь была заблокирована. Как сообщил представитель пресс-службы областного департамента внутренних дел Виталий Синев, водители смогли покинуть загоревшийся автобус, а боковую дверь заклинило, возможно, из-за паники.

"Что такое паника, вы представляете? Пятьдесят человек, паника, спросонья начинают ломиться в двери. Двухэтажный автобус, двери узкие. Кто-то один заблокировал и все, за ним упавший, двери заблокировали полностью, и все", — сообщил Синев.

Он добавил, что разбить окно никто не сообразил, так как пассажиры растерялись, передает РИА Новости.

Напомним, трагедия произошла утром в четверг, 18 января. Автобус, направлявшийся из Шымкента в Казань загорелся на трассе в Актюбинской области Казахстана. В результате погибли 52 человека, спастись смогли только пять человек. Все погибшие были гражданами Узбекистана.

Видео с места возгорания автобуса в Казахстане.Выжить удалось лишь пятерым пассажирам, остальные люди сгорели

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